Бой состоялся ночью на 9 марта в селе Андреевна Балаклейского района. Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.

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Украинцы разгромили диверсантов

По словам чиновника, отражали вражескую атаку в Андреевке военные Государственной пограничной службы. В противостоянии с ними диверсанты не имели никаких шансов на успех.

В результате боя вражеская ДРГ была наголову разгромлена, личный состав диверсионной группы начал убегать,

– рассказал глава ОВА.

При этом, по его словам, диверсанты бросили посреди поля своего боевого товарища, который получил ранение. Украинские пограничники взяли его в плен.

Синегубов о ситуации в Харьковской области: смотрите видео

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