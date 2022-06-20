Предварительно известно, что пожары возникли из-за сильной жары. Огонь охватил около 100 гектаров леса под столицей Германии.

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Под Берлином вспыхнули пожары

Около 700 человек пришлось эвакуировать из трех районов города Тройенбритцен. По данным Daily Mail, четвертый район города находится под угрозой. Всего в городе живет ориентировочно 8 тысяч человек.

Мы просим всех жителей покинуть свои дома.. это не обучение,

– сообщили власти города.

В здании ратуши городка для людей организовали аварийное жилье.

Предварительно известно, что:

пожар вспыхнул еще в пятницу вечером 17 июня;

уже в субботу власти предупредили, что огонь быстро распространяется;

сильный ветер ускоряет распространение огня;

в Бундесвере сообщили, что несколько вертолетов федеральной полиции и армии оказывают воздушную поддержку пожарным, черпая воду из озера возле этого района.

Немецкие власти сообщили, что температура воздуха в Еврове снизится. Однако перед этим ожидают дожди и грозы.

Кратко об аномальной жаре в Европе

17 июня Всемирная метеорологическая организация сообщила, что в Западной и Центральной Европе произойдет волна экстремально высоких температур. В частности, во Франции и Испании уже зафиксированы рекордные для начала летнего сезона показатели – более 40 градусов тепла.

В испанском метеорологическом агентстве сообщили, что последний раз столь высокие температуры в Испании были более 40 лет назад. Во Франции такой жары не было до сих пор никогда.

Кроме того, 19 июня температурные рекорды убили Швейцария и Германия. Ожидали, что температура во Франции 19 июня снизится.

Тем не менее, метеорологи прогнозируют дальнейшую волну аномальной жары в Германии, Испании, Австрии и Польше.

Всемирная метеорологическая организация предупредила, что эта волна невероятно жаркой погоды возникла из-за изменения климата. Такие изменения являются предосторожностью на будущее, ведь ежегодно они случаются все чаще и серьезнее из-за человеческого фактора.

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