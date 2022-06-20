Попередньо відомо, що пожежі виникли через сильну спеку. Вогонь охопив майже 100 гектарів лісу під столицею Німеччини.

Зауважте Під Дніпром вибухнув резервуар з пальним після ракетних ударів: загинув рятувальник

Під Берліном спалахнули пожежі

Орієнтовно 700 людей довелось евакуювати з трьох районів міста Тройенбрітцен. За даними Daily Mail, четвертий район міста перебуває під загрозою. Всього у місті живе орієнтовно 8 тисяч жителів.

Ми просимо всіх жителів покинути свої домівки.. це не навчання,

– повідомила влада міста.

У будівлі ратуші містечка для людей організували аварійне житло.

Попередньо відомо, що:

пожежа спалахнула ще в п'ятницю ввечері 17 червня;

вже в суботу влада попередила, що вогонь швидко поширюється;

сильний вітер прискорює розповсюдження вогню;

у Бундесвері повідомили, що кілька гелікоптерів федеральної поліції та армії надають повітряну підтримку пожежним, черпаючи воду з озера біля цього району.

Німецька влада повідомила, що температура повітря в Єврові знизиться. Однак, перед цим очікують дощі та грози.

Коротко про аномальну спеку в Європі

17 червня Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що у Західній та Центральній Європі буде хвиля екстремально високих температур. Зокрема у Франції та Іспанії вже зафіксовані рекордні для початку літнього сезону показники – понад 40 градусів тепла.

У іспанському метеорологічному агентстві повідомили, що востаннє настільки високі температури в Іспанії були понад 40 років тому. Натомість у Франції такої спеки не було досі ніколи.

Окрім того, 19 червня температурні рекорди побили Швейцарія та Німеччина. Очікували, що температура у Франції 19 червня знизиться.

Попри це, метеорологи прогнозують подальшу хвилю аномальної спеки у Німеччині, Іспанії, Австрії та Польщі.

Всесвітня метеорологічна організація попередила, що ця хвиля неймовірно спекотної погоди виникла через зміну клімату. Такі зміни є засторогою на майбутнє, адже щороку вони трапляються все частіше і серйозніші через людський чинник.

Дивіться також – у Москві 3 червня була масштабна пожежа: відео