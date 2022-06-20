Попередньо відомо, що пожежі виникли через сильну спеку. Вогонь охопив майже 100 гектарів лісу під столицею Німеччини.
Зауважте Під Дніпром вибухнув резервуар з пальним після ракетних ударів: загинув рятувальник
Під Берліном спалахнули пожежі
Орієнтовно 700 людей довелось евакуювати з трьох районів міста Тройенбрітцен. За даними Daily Mail, четвертий район міста перебуває під загрозою. Всього у місті живе орієнтовно 8 тисяч жителів.
Ми просимо всіх жителів покинути свої домівки.. це не навчання,
– повідомила влада міста.
У будівлі ратуші містечка для людей організували аварійне житло.
Попередньо відомо, що:
- пожежа спалахнула ще в п'ятницю ввечері 17 червня;
- вже в суботу влада попередила, що вогонь швидко поширюється;
- сильний вітер прискорює розповсюдження вогню;
- у Бундесвері повідомили, що кілька гелікоптерів федеральної поліції та армії надають повітряну підтримку пожежним, черпаючи воду з озера біля цього району.
Німецька влада повідомила, що температура повітря в Єврові знизиться. Однак, перед цим очікують дощі та грози.
Коротко про аномальну спеку в Європі
- 17 червня Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що у Західній та Центральній Європі буде хвиля екстремально високих температур. Зокрема у Франції та Іспанії вже зафіксовані рекордні для початку літнього сезону показники – понад 40 градусів тепла.
- У іспанському метеорологічному агентстві повідомили, що востаннє настільки високі температури в Іспанії були понад 40 років тому. Натомість у Франції такої спеки не було досі ніколи.
- Окрім того, 19 червня температурні рекорди побили Швейцарія та Німеччина. Очікували, що температура у Франції 19 червня знизиться.
- Попри це, метеорологи прогнозують подальшу хвилю аномальної спеки у Німеччині, Іспанії, Австрії та Польщі.
- Всесвітня метеорологічна організація попередила, що ця хвиля неймовірно спекотної погоди виникла через зміну клімату. Такі зміни є засторогою на майбутнє, адже щороку вони трапляються все частіше і серйозніші через людський чинник.
Дивіться також – у Москві 3 червня була масштабна пожежа: відео