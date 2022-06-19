Всесвітня метеорологічна організація 17 червня попередила, що ця хвиля неймовірно спекотної погоди спричинена змінами клімату і є засторогою на майбутнє – такі аномалії щороку трапляються все частіше і серйозніше унаслідок людських чинників. Зазначається, що тривала екстремальна спека може мати летальні наслідки, особливо для вразливих груп населення, зокрема осіб старшого віку, немовлят, дітей та людей з хронічними захворюваннями.

До теми На зміну теплу прийде спека: прогноз погоди на 19 червня

Аномально високі температури у Франції

Метеорологічне агентство Іспанії 17 червня заявило, що настільки високі температури у країні на початку – середині червня востаннє фіксували ще понад 40 років тому. Метеорологічна служба Франції, своєю чергою, запевнила, що таких високих температур у такий ранній літній період по країні не фіксували ніколи до цього.

Зокрема, у французькому Біарриці 18 червня показник був найвищим за всю історію – +42,9 градуса за Цельсієм. Це аж на 2,3 градуса вище від попередньо зафіксованого температурного рекорду у регіоні.

Загалом у Франції цієї суботи було побито 203 місячні температурні рекорди, а також 18 рекордів найспекотнішої температури, що фіксувалась у будь-який день року протягом усієї історії. Країна потерпає від посухи.

Найспекотніше 18 червня було у Піссосі, що на південному заході Франції – там температура повітря сягла 43,4 градуса Цельсія, унаслідок чого у регіоні ввели "червоний" рівень небезпеки.

Погодна ситуація в Іспанії

Іспанське метеорологічне агентство попередило, що у суботу температура повітря на північному сході країни може досягти свого максимуму у +42 градуси. По решті територій Іспанії був спрогнозований максимум у близько 40 градусів за Цельсієм.

У Сан-Себастьяні, уздовж Біскайської затоки, температурний максимум 18 червня досяг 43,5 градуса Цельсія. Це найвищий показник у регіоні за всю історію. Крім того, на тлі аномальної спеки у Каталонії спалахнули лісові пожежі.

До слова, окрім Франції та Іспанії, температурні рекорди цієї суботи були побиті у Швейцарії та Німеччині. Очікується, що температура у Франції знизиться сьогодні, 19 червня, втім метеорологи прогнозують подальшу хвилю аномальної спеки у Німеччині, Іспанії, Австрії та Польщі.

Зверніть увагу – мешканці Люботина на Харківщині поділились жахливими спогадами обстрілів: дивіться відео