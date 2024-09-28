Угроза была из-за ударных вражеских беспилотников типа “Шахед”. 24 Канал призывает жителей Черкасс и области оставаться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о взрывах возле Черкасс

Тревогу в Черкасской области объявили еще 27 сентября в 23:55. Воздушные силы предупреждали в 00:18 об ударных дронах-камикадзе.

БПЛА в Черкасской области движутся на северо-запад (Белая Церковь), на северо-восток (приближаются к Черкассам),

– писали военные.

Через час Воздушные силы написали, что БПЛА в Черкасской области держат курс на Полтавщину, а другая группа БПЛА на границе Полтавской и Черкасской областей движется курсом западным.

Сам взрыв под Черкассами прогремел в 01:37. Об этом написали корреспонденты Суспильного.

"Вблизи Черкасс слышен взрыв", – сообщили журналисты.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец также предупреждал о повышенной опасности и угрозе применения врагом ударных БпЛА. Однако после взрывов чиновник ничего не писал. Вероятно, в Черкасской области могла работать наша ПВО.

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