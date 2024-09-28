Загроза була через ударні ворожі безпілотники типу "Шахед". 24 Канал закликає жителів Черкас та області лишатися в укриттях цивільного захисту.

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Що відомо про вибухи біля Черкас

Тривогу у Черкаській області оголосили ще 27 вересня о 23:55. Повітряні сили попереджали о 00:18 про ударні дрони-камікадзе.

БпЛА на Черкащині рухаються на північний захід (Біла Церква), на північний схід (наближаються до Черкас),

– писали військові.

Через годину Повітряні сили написали, що БпЛА на Черкащині тримають курс на Полтавщину, а інша група БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей рухається курсом західним.

Сам вибух під Черкасами пролунав о 01:37. Про це написали кореспонденти Суспільного.

"Поблизу Черкас чутно вибух", – повідомили журналісти.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець також попереджав про підвищену небезпеку і загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Однак після вибухів посадовець нічого не писав. Ймовірно, в Черкаській області могла працювати наша ППО.

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