Об этом заявили местные жители Черниговской области. В ВСУ подчеркнули, что отчаяние оккупантов растет с каждым часом.

Важно У врага нет никакого шанса, – Зеленский обратился к украинцам

В Черниговской области местные жители сообщают, что оккупанты на подъездах к городу специально сливают горючее из бензобаков, чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными силами Украины,

– отметили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Ранее российские военные массово сдались в плен украинским бойцам, столкнувшись с сопротивлением ВСУ. Оккупанты говорят, что якобы возвращались домой.

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