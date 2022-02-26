Про це заявили місцеві мешканці на Чернігівщині. У ЗСУ наголосили, що зневіра окупантів зростає погодинно.

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На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на під'їздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними силами України,

– наголосили у пресслужбі Сухопутніх військ ЗСУ.

Раніше російські військові масово здалися у полон українським бійцям, зіштовхнувшись зі спротивом ЗСУ. Окупанти кажуть, що нібито поверталися додому.

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