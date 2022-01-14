Россия уже подготовила группу оперативников к проведению этой спецоперации. Такую информацию получил Вашингтон. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Хотят сфабриковать повод для вторжения

По словам Салливана, у США есть доказательства, что боевики на Донбассе научились вести боевые действия в городской местности и использовать взрывчатки для проведения саботажа. Чиновник подробнее рассказал об информации, предоставленной американской разведкой. Речь идет о возможной спецоперации Москвы.

Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения,

– сказал советник.

Повтор сценария 2014 года

Салливан подчеркнул, что Россия готовится повторить сценарий 2014 года. По его словам, оккупанты "вновь готовят пьесу 2014 года".

Более того, у администрации США будут дополнительные подробности. Через сутки обещают рассказать и о них.

Причиной нападения может стать "попытка переворота в Украине"

Накануне Байден заявлял, что поводом для нового вторжения Кремля может стать попытка госпереворота. Речь, в частности, о диверсии, саботаже и информационных операциях.

Обратите внимание! Накануне представитель США в ОБСЕ заявлял, что следует готовиться к вероятной эскалации со стороны России. Отмечали, что хотя Вашингтон предпочитает переговоры, готовиться нужно к любым вариантам.

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