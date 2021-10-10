Инцидент произошел в субботу, 9 октября в Козине на Киевщине. Более 60 правоохранителей несколько часов разнимали две группы участников "мирной акции".

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Неизвестные устроили митинг под домом Порошенко в Козине

В поселке Козин в Киевской области возле дома народного депутата из "Европейской Солидарности" и пятого президента Украины Петра Порошенко 9 октября проходил митинг. Как сообщили в полиции:

Туда пришли представители двух неназванных общественных организаций.

Это были люди "с разными точками зрения на политические события в стране".

Без столкновений не обошлось, но полиция говорит – ничего серьезного

Правоохранители утверждают, что в течение митинга две группы участников несколько раз пытались начать потасовку. Но, мол, полиция ее сразу прекращала. Что и не удивительно, ведь к дому Порошенко прибыли более 60 силовиков.

Что происходило 9 октября под домом Порошенко: смотрите фото НПУ

Видео столкновений обнародовали на своих страницах в фейсбуке депутат Киевского городского совета Александр Погребинский и народный депутат София Федина.

Однако в полиции Киевщины заверили, что "существенных нарушений правопорядка не выявлено", и по состоянию на конец суток "стороны конфликта к активным действиям не прибегали".

Зачем под домом Порошенко устроили митинг

По информации ТСН , несколько участников акции сообщили, что пришли к Петру Порошенко из-за его связи с одиозным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.