Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" сообщил, что в оккупированном Алчевске мужчин силой привели на собрание оккупантов. В частности, боевики прибыли на АМК и прошлись по цехам.
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Всех работников, которые как раз были на смене, оккупанты забрали в свои "военкоматы" и держали там с 11:00 до 13:00.
Держали там под автоматами не выпуская, пока "добровольно" не переписали. И не важно сколько тебе лет, местный или не местный, здоровый или нет,
– говорится в сообщении Штефана.
Офицер также сообщил, что всех мужчин моложе 27 лет, оккупанты сразу забрали.
Боевики самоликвидируются
- По словам Штефана, в конце лета 2021 года оккупанты понесли немало небоевых потерь. Все из-за неосторожного обращения с оружием и чрезмерного употребления алкоголя.
- Только за 1 – 31 августа умерли 18 оккупантов. Еще 23 – получили ранения.
Публикация Анатолия Штефана:
Боевики так называемой "ЛНР" силой доставляют мужчин в "военкоматы".
В оккупированном Алчевске террористы "ЛНР" под дулом автоматов забирают мужчин прямо с работы и отправляют на военные сборы.
"Добровольно" приехали на АМК по цехам, всех, кто был на смене забрали в военкомат, с 11 до часа дня держали там под автоматами не выпуская, пока "добровольно" не переписали. И не важно сколько тебе лет, местный или не местный, здоровый или нет. Тех, кто был до 27 лет сразу на полгода забрали", – рассказал житель Алчевска.