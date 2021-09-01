Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" повідомив, що в окупованому Алчевську чоловіків силоміць привели на збори окупантів. Зокрема, бойовики прибули на АМК та пройшлися по цехах.
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Усіх працівників, які саме були на зміні, окупанти забрали до своїх "військкоматів" і тримали там з 11:00 до 13:00.
Тримали там під автоматами не випускаючи, поки "добровільно" не переписали. І не важливо скільки тобі років, місцевий або не місцевий, здоровий чи ні,
– мовиться у повідомленні Штефана.
Офіцер також повідомив, що усіх чоловіків, молодших за 27 років, окупанти відразу забрали.
Бойовики самоліквідовуються
- За словами Штефана, наприкінці літа 2021 року окупанти зазнали чимало небойових втрат. Усе через необережне поводження зі зброєю та надмірне споживання алкоголю.
- Лише упродовж 1 – 31 серпня померли 18 окупантів. Ще 23 – отримали поранення.
Публікація Анатолія Штефана:
Бойовики так званої "ЛНР" силоміць доправляють чоловіків у «військкомати».
В окупованому Алчевську терористи "ЛНР" під дулом автоматів забирають чоловіків прямо з роботи і відправляють на військові збори.
"Добровільно" приїхали на АМК по цехах, всіх, хто був в зміні забрали до військкомату, з 11 до години дня тримали там під автоматами не випускаючи, поки "добровільно" не переписали. І не важливо скільки тобі років, місцевий або не місцевий, здоровий чи ні. Ті, хто був до 27 років відразу на пів року забрали", – розповів житель Алчевська.