Пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомила, що упродовж тижня на полігонах ТОТ ДЛО вороги проводили інтенсивні заходи бойової підготовки.
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У межах підготовки окупанти, зокрема:
- вправлялися у водінні бойових машин (з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів);
- займалися вогневою підготовкою з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів та гранатометних розрахунків.
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- Пресслужба Операції об'єднаних сил повідомила, що вороги продовжують з численними порушеннями розміщувати озброєння та військову техніку на Донбасі. Зокрема, фахівці з ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини 102 одиниці озброєння.
- Окрім того, ватажок бойовиків на окупованій Луганщині Леонід Пасічник заявив про проведення військових зборів для резервістів. Людей туди заганяють силоміць. У них забирають телефони та не дозволяють контактувати з рідними.
Допис ГУР Міноборони України:
Головне управління розвідки України інформує.
Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання РОВ.
Протягом цього тижня на полігонах ТОТ ДЛО противником проводились інтенсивні заходи бойової підготовки, зокрема:
водіння бойових машин, у тому числі з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів;
вогнева підготовка з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів та гранатометних розрахунків.
Водночас продовжувались командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву. Контроль заходів бойової підготовки та зборів з резервістами здійснювали комісії командування 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.