Пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомила, що упродовж тижня на полігонах ТОТ ДЛО вороги проводили інтенсивні заходи бойової підготовки.

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У межах підготовки окупанти, зокрема:

вправлялися у водінні бойових машин (з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів);

займалися вогневою підготовкою з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів та гранатометних розрахунків.

Зауважте! Окрім того, бойовики продовжували командно-штабні навчання окупаційних військ. Зокрема, із залученням мобілізаційного резерву.

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Пресслужба Операції об'єднаних сил повідомила, що вороги продовжують з численними порушеннями розміщувати озброєння та військову техніку на Донбасі. Зокрема, фахівці з ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини 102 одиниці озброєння.

Окрім того, ватажок бойовиків на окупованій Луганщині Леонід Пасічник заявив про проведення військових зборів для резервістів. Людей туди заганяють силоміць. У них забирають телефони та не дозволяють контактувати з рідними.

Допис ГУР Міноборони України:

Головне управління розвідки України інформує.

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання РОВ.

Протягом цього тижня на полігонах ТОТ ДЛО противником проводились інтенсивні заходи бойової підготовки, зокрема:

водіння бойових машин, у тому числі з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів;

вогнева підготовка з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів та гранатометних розрахунків.

Водночас продовжувались командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву. Контроль заходів бойової підготовки та зборів з резервістами здійснювали комісії командування 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.