Збори проходитимуть з 23 по 27 серпня. Про це розповів засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.

До теми Напередодні Дня Незалежності: бойовики на Донбасі проведуть військові збори

Окупанти гнали людей силою

З'ясували, що 20 серпня на підприємства, які перебувають під контролем окупантів, прибули силовики. Чоловіків зі списку резервістів примусово посадили в автобуси і відвезли на пункти зборів, а звідти – вже на військові полігони.

Такі порушення відбувались на шахті "Комсомольська" в Антрациті, шахті імені "Фрунзе" та "Самсонівській-Західній".

Чоловікам заборонили розповідати рідним

За словами правозахисника, чоловікам навіть заборонили повідомляти про все своїм близьким. Родичам "призовників" подзвонили вже в другій половині дня з підприємств, де вони працювали. Сказали, що чоловіків призвали на військові збори на 5 днів.

За словами наших джерел, які були очевидцями, це виглядало, як колективний арешт. Зайшли озброєні люди, викликали працівників, які входять в "список резервістів", забрали засоби зв'язку, а потім фактично під конвоєм відвели в автобуси і відвезли,

– сказав Лисянський.

Пушилін теж проводить збори

До речі, ватажок бойовиків у Донецькій області Денис Пушилін також оголосив спільних силових дій. Правозахисник пояснив, що це схоже на військові навчання. Окупанти спеціально проводять такі заходи під час саміту Кримської платформи. Все для того, аби створити ілюзію ескалації військового конфлікту.

Водночас у Південному військовому окрузі Росії теж готуються до зборів резервістів на початку вересня 2021 року.