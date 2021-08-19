Провести військові збори доручив ватажок бойовиків на Луганщині Леонід Пасічник. Туди призвуть окупантів, які приписані до складу резервних формувань.

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Збори триватимуть упродовж 23 – 27 серпня.

Росія перекидає на Донбас бойову техніку

Станом на серпень 2021 року спостерігачі з ОБСЄ також зафіксували, що Росія перекидає на Донбас військову техніку. Відбувається це під виглядом навчань "Захід-2021".

Зокрема, в ОБСЄ повідомили про 419 одиниць озброєння та військової техніки.

Порушення зафіксували на території Донецької області поблизу населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка, Хрустальний. А також на території Луганської області – неподалік Новоселівки, Кальміуського та Мар'янівки.

Дані української розвідки

За даними української розвідки, бойовики на Донбасі отримали пальне та зброю.

Зокрема, бойові броньовані машини та 12,7-міліметрові набої для великокаліберних кулеметів та снайперських гвинтівок.

Водночас окупанти намагаються приховати таку "допомогу" від країни-агресора. Для цього вони перевозять озброєння обхідними шляхами.

Зауважте! За добу 18 серпня на Донбасі 3 рази порушували режим тиші: поблизу Широкиного, Водяного та Опитного.