Провести военные сборы поручил главарь боевиков на Луганщине Леонид Пасечник. Туда призовут оккупантов, которые приписаны к составу резервных формирований.
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Собрание будет длиться в течение 23 – 27 августа.
Россия перебрасывает на Донбасс боевую технику
- По состоянию на август 2021 года наблюдатели из ОБСЕ также зафиксировали, что Россия перебрасывает на Донбасс военную технику. Происходит это под видом учений "Запад-2021".
- В частности, в ОБСЕ сообщили о 419 единицах вооружения и военной техники.
- Нарушения зафиксировали на территории Донецкой области вблизи населенных пунктов Круглик, Мирное, Бугаевка, Хрустальный. А также на территории Луганской области – недалеко от Новоселовки, Кальмиусского и Марьяновки.
Данные украинской разведки
- По данным украинской разведки, боевики на Донбассе получили топливо и оружие.
- В частности, боевые бронированные машины и 12,7-миллиметровые патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
- В то же время оккупанты пытаются скрыть такую "помощь" от страны-агрессора. Для этого они перевозят вооружение окольными путями.