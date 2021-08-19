Провести военные сборы поручил главарь боевиков на Луганщине Леонид Пасечник. Туда призовут оккупантов, которые приписаны к составу резервных формирований.

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Собрание будет длиться в течение 23 – 27 августа.

Россия перебрасывает на Донбасс боевую технику

По состоянию на август 2021 года наблюдатели из ОБСЕ также зафиксировали, что Россия перебрасывает на Донбасс военную технику. Происходит это под видом учений "Запад-2021".

В частности, в ОБСЕ сообщили о 419 единицах вооружения и военной техники.

Нарушения зафиксировали на территории Донецкой области вблизи населенных пунктов Круглик, Мирное, Бугаевка, Хрустальный. А также на территории Луганской области – недалеко от Новоселовки, Кальмиусского и Марьяновки.

Данные украинской разведки

По данным украинской разведки, боевики на Донбассе получили топливо и оружие.

В частности, боевые бронированные машины и 12,7-миллиметровые патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

В то же время оккупанты пытаются скрыть такую ​​"помощь" от страны-агрессора. Для этого они перевозят вооружение окольными путями.

Заметьте! За сутки 18 августа на Донбассе 3 раза нарушали режим тишины: возле Широкино, Водяного и Опытного.