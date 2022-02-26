Об этом сообщили источники 24 канала в СБУ. Нам уточнили, что эта колонна считалась у них сверэлитным подразделением.

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При разгроме колонны был уничтожен генерал Магомед Тушаев – командир 141-го моторизованного полка российской гвардии Чечни. Все это подтвердил взятый в плен боец из колонны.

Украинцы противостоят оккупантам

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