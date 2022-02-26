Про це повідомили джерела 24 каналу в СБУ. Нам уточнили, що ця колона вважалася у них наделітним підрозділом.

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При розгромі колони було знищено генерала Магомеда Тушаєва – командира 141-го моторизованого полку російської гвардії Чечні. Все це підтвердив взятий у полон боєць із колони.

Українці протистоять окупантам

Українські військові на Чернігівщині підірвали ешелон із 56 цистерн із паливом російських окупантів. Він прибув для окупантів, що наступають із напрямку Чернігів – Суми.

Сили Дарницького управління поліції спільно із Збройними силами України знищили групу російських диверсантів у Києві.

Крім цього, Мешканці Ічні, що на Чернігівщині, пішли на російських окупантів без зброї і не пустили ворога у своє місто.

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