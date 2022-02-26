Вслід окупанту вони лише сказали "тікають суки".

Увага Українська "сушка" одним заходом знищила колону з 20 одиниць російської техніки

Мешканці Ічні на Чернігівщині без зброї не пустили рашистських окупантів. Вслід майбутньому українському чорнозему жінка-автор відео сказала лиш "Тікають суки",

– красномовно підписали відео українці.

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