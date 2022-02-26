Арестович заявив, що зараз наступає психологічний злам.

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Радник глави ОП нагадав росіянам прислів’я – "Не рий іншому яму, бо сам в неї впадеш".

Росія хотіла зробити Україні психологічний колапс. А коли він не вийшов, то вони самі в нього впали. Я думаю, що їм залишилося може одна-дві доби,

– заявив Арестович.

За його словами, російські військовослужбовці масово здаються в полон, потрапляють навіть старші офіцери. Зокрема, командир танкового батальйону захоплений в полон.