Арестович заявил, что сейчас наступает психологический слом.

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Советник главы ОП напомнил россиянам пословицу – "Не рой другому яму, потому что сам в нее упадешь".

Россия хотела сделать Украине психологический коллапс. А когда он не получился, то они сами в него упали. Я думаю, что им осталось может одна-двое суток,

– заявил Арестович.

По его словам, российские военнослужащие массово сдаются в плен, попадают даже старшие офицеры. В частности, командир танкового батальона захвачен в плен.