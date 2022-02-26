Арестович заявил, что сейчас наступает психологический слом.
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Советник главы ОП напомнил россиянам пословицу – "Не рой другому яму, потому что сам в нее упадешь".
Россия хотела сделать Украине психологический коллапс. А когда он не получился, то они сами в него упали. Я думаю, что им осталось может одна-двое суток,
– заявил Арестович.
По его словам, российские военнослужащие массово сдаются в плен, попадают даже старшие офицеры. В частности, командир танкового батальона захвачен в плен.
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