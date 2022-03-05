Враг терпит сокрушительные потери. Под Харьковом, в частности, уже образовалось огромное кладбище российской военной техники, которая "не смогла".

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Сожженный металлолом орков запечатлел один из украинских защитников. Герой видео отметил, что именно так должен выглядеть каждый российский оккупант на территории Украины.

На видео видно, как несметное количество единиц сожженной техники врага "остановилось" и больше никуда не едет.

Кладбище сожженной российской техники под Харьковом: смотрите видео

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