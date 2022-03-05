Ворог зазнає нищівних втрат. Під Харковом, зокрема, уже утворилось величезне кладовище російської військової техніки, яка "не змогла".

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Спалений металобрухт орків зафільмував один з українських захисників. Герой відео зазначив, що саме так має виглядати кожен російський окупант на території України.

На відео видно, як незлічима кількість одиниць спаленої техніки ворога "зупинилась" і більше нікуди не поїде.

Кладовище спаленої російської техніки під Харковом: дивіться відео

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