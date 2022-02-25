Украинские военные активно дают отпор врагу. Местные жители опубликовали видео с разбитыми "Градами" на улицах.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Смотрите видео с разбитой техникой России:
В поселке Пятихатки Харьковской области украинские военные разгромили колонну российских "Градов". Накануне там шли бои.
Источник:телеграм-канал "Харьков LIVE"
Украинские военные активно дают отпор врагу. Местные жители опубликовали видео с разбитыми "Градами" на улицах.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Смотрите видео с разбитой техникой России: