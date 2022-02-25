Українські військові активно дають відсіч ворогу. Місцеві мешканці опублікували відео з розбитими "Градами" на вулицях.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Дивіться відео з розбитою технікою Росії:
У селищі П'ятихатки Харківської області українські військові розбили колону російських "Градів". Напередодні там відбувалися бої.
Джерело:телеграм-канал "Харьков LIVE"
Українські військові активно дають відсіч ворогу. Місцеві мешканці опублікували відео з розбитими "Градами" на вулицях.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Дивіться відео з розбитою технікою Росії: