Авария, которая привела к гибели человека, случилась 25 июня вблизи села Александровка, что на Херсонщине.
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Детали ДТП с участием спасателя
Сотрудник ГСЧС выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ". На обнародованных фото заметно, что машины очень повреждены. Вероятно, скорость движения авто была высокой.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Пассажир "ВАЗ", спасатель, а также 2 его пассажиров получили ранения, их госпитализировали.
Аварию расследует ГБР
Следователи территориального управления ГБР Мелитополя расследуют обстоятельства смертельного ДТП.
Дело квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего. Спасателю грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
Под Херсоном произошло смертельное ДТП с участием спасателя: Фото ГБР
Авария произошла возле села Александровка: смотрите карту