Известно, что на всей стоянке Житомирской трассы нет света. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Внимание Российские реснички повредили газопровод на Луганщине

На видео можно увидеть густой черный дым и огонь, который продолжает распространяться. Сначала в одном из местных пабликов сообщали, что, вероятно, горят склады компании "Мэри Кэй".

Кстати, "Мэри Кэй" – это компания, специализирующаяся на прямых продажах косметических продуктов. Это шестая по величине компания прямых продаж в мире на 2015 год.

Однако представители самой компании сообщили журналистам 24 канала, что их склады действительно расположены поблизости, однако они не пострадали.

Так что именно горит на Житомирской трассе под Киевом – неизвестно.

Горят склады "Мэри Кэй" на Житомирской трассе под Киевом: смотрите видео