То есть, в районе отвода на газораспределительную станцию (ГРС) "Лисичанск". Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Украины.
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Сейчас Лисичанск получает газ через резервную систему.
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Диспетчеры компании зафиксировали снижение давления в системе и в 8:50 утра в четверг, 3 марта. Они сразу перекрыли подачу природного газа.
К счастью, жертв или пострадавших среди сотрудников операторов газотранспортной системы Украины нет.
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Сейчас в районе места аварии продолжаются активные военные действия. Однако при первой же возможности оператор возобновит работу газопровода.
Сейчас Лисичанск получает газ через резервную систему газоснабжения ОГРМ,
– говорится в сообщении.
В 11:00 четверга ОГТСУ приостановил работу 14 из 1 389 газораспределительных станций. Однако газотранспортная система Украины продолжает поставлять газ украинцам и критической инфраструктуре.
"Все управления выполняют задачи. Сотрудники оператора ГТС работают в режиме усиленной безопасности", – добавили в пресс-службе оператора.
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