Известно, что погибшие и пострадавшие являются мирными жителями. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
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Только что получил информацию из Попасной. К сожалению, у нас снова есть погибшие среди мирного населения. Перестали биться сердца двух жителей города, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести,
– говорится в сообщении.
Сейчас за жизнь пострадавших сражаются врачи. Контузии также подвергся главе отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Попаснянской ВГА. Он под обстрелами спасал жизнь женщин и детей.