Відомо, що загиблі та постраждалі є мирними жителями. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Щойно отримав інформацію з Попасної. На жаль, в нас знову є загиблі серед мирного населення. Перестали битися серця двох жителів міста, ще шестеро отримали поранення різного ступеню важкості,

– мовиться в повідомленні.

Зараз за життя потерпілих борються лікарі. Контузій також зазнав очільник відділу з питань надзвичайних ситуацій Попаснянської ВЦА. Він під обстрілами рятував життя жінок та дітей.

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