Об этом сообщила депутата областного совета Светлана Богатырчук-Кривко. Украинец погиб обороняя Киев.
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По ее словам, мужчина ранее уже воевал в АТО.
Искренний человек, патриот своего государства. Знаю его родителей – Мирославу и Николая, учила сестру Тамару. Примите наши соболезнования. Вечная память Герою,
– написала она.
Украинец погиб в возрасте 41 года, у него остались жена и трое несовершеннолетних детей.
Погибший Тарас Козлишин / Фото с фейсбук-страницы
Коллектив 24 канала выражает искренние соболезнования родным воина!