Про це повідомила депутатка обласної ради Світлана Богатирчук-Кривко. Українець загинув обороняючи Київ.
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За її словами, чоловік раніше вже воював в АТО.
Щира людина, патріот своєї держави. Знаю його батьків – Мирославу та Миколу, навчала сестру Тамару. Прийміть наші співчуття. Вічна пам'ять Герою,
– написала вона.
Українець загинув у віці 41 рік, у нього залишилися дружина і троє неповнолітніх дітей.
Загиблий Тарас Козлишин / Фото з фейсбук-сторінки Світлани Богатирчук-Кривко
Колектив 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним воїна!