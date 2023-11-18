Американский благотворитель Дел Лой Хэнсон построил городок для ВПЛ за 20 миллионов долларов вблизи Боярки в Киевской области. 24 Канал расскажет подробнее об этом проекте.

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Что известно о местечке для ВПЛ под Киевом

Жилье в нем предназначается для временно перемещенных лиц, лишившихся жилья на оккупированных территориях или в результате боевых действий. Людям дали квартиры со всеми удобствами на пять лет.

Журналист Денис Казанский говорит, что уже сейчас там живут сотни переселенцев, а будет еще больше, потому что строительство новых домов продолжается.

Может показаться, что я где-то в Америке, потому что пейзаж как в голливудском фильме,

– отмечает он.

Поселок вблизи Боярки для ВПЛ / Скриншоты 24 Канала

21 октября начали заселяться первые жители. Людей выбирала специальная украинско-американская комиссия в соответствии с анкетами, предпочтение отдавали инвалидам, одиноким мамам, родственникам погибших на войне. Сначала появилось 20 домов, потом 30, а затем 50. У них от двух до пяти комнат, самые большие – для многодетных семей.

Американец построил городок для переселенцев под Киевом: смотрите видео

Сейчас люди живут бесплатно и платят только коммуналку. Впрочем, организаторы планируют подать на компенсацию коммунальных платежей.

Важно! Жить в этом поселке можно не более пяти лет, а люди трудоспособного возраста, которые могут работать, должны работать.

Жилье оборудовано всем необходимым: здесь есть холодильник, бойлер, стиральная машинка, телевизор, утюг, посуда.

Нам предоставили постель, полотенца. Когда заезжали, там была даже зубная паста, зубная щетка и набор для борща, понимаете? То есть позаботились, чтобы нам было что есть,

– говорит переселенка из Бахмута.

Также есть столовая с бесплатными обедами. Для детей создали садик и оборудовали площадку. Старших приняли в местную школу.

"Американец, у которого нет украинских корней и который никуда не баллотируется, построил такой городок. В отличие от "русского мира" на Донбассе, который только уничтожает. Вот вам и разница, вот поэтому россиян и не поддерживают", – заключает Казанский.