Руководитель благотворительного фонда "Крылья надежды" Наталья Липская рассказала 24 Каналу детали. По ее словам, фонд позиционирует себя как медицинский, поэтому и помогает прежде всего людям с болезнями и ранениями.
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"Терапия радостью"
Проект "Терапия радостью" направлен на психологическую помощь тяжелобольным детям.
Дети являются детьми и, несмотря на болезни, они не должны терять детство. У них должны быть обычные детские радости, положительный настрой, ведь от этого на 50% зависит успешность и скорость лечения,
– подчеркнула Липская.
В рамках "Терапии радостью" в больницах проводят творческие занятия с детьми и приглашают клоунов. Кроме того, используют "коробки храбрости", из которых дети могут взять себе подарок за мужество после какой-либо процедуры.
"Это переключает внимание детей из самой манипуляции – и они меньше боятся, менее травматически проходит процедура", – пояснила Липская.
Чтобы функционировала "Терапия радостью" в трех львовских больницах и еще нескольких вне области, нужно 1 200 000 гривен в год – примерно 100 тысяч в месяц.
Реквизиты
"Защита защитников"
Проект "Защита защитников" направлен на помощь полевым медикам в спасении раненых военных. Фонд собирается приобрести и передать 500 медицинских рюкзаков и носилки-волокуши, позволяющие меньшим количеством людей эвакуировать раненого.
Рюкзак стоит 4 250 гривен, а носилки – 6 500 гривен. Один комплект ношей, рюкзака и немножко такмеда – это 15 тысяч гривен.
Реквизиты
День святого Николая: что нужно знать
- Поскольку Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый юлианский календарь, изменились даты христианских праздников. В частности, День святого Николая в 2023 году будут праздновать 6 декабря.
- Важно не путать Николая и Деда Мороза, ведь последний – российский персонаж, еще и не всегда положительный. А вот Николай был реальным человеком и в течение своей жизни делал добрые дела.
- Детям всех возрастов можно интересно объяснить, существует ли святой Николай. Самым маленьким понравится история о волшебной книге, в которую он записывает хорошие и плохие поступки, а потом решает, дарить ли подарок.