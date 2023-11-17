Руководитель благотворительного фонда "Крылья надежды" Наталья Липская рассказала 24 Каналу детали. По ее словам, фонд позиционирует себя как медицинский, поэтому и помогает прежде всего людям с болезнями и ранениями.

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"Терапия радостью"

Проект "Терапия радостью" направлен на психологическую помощь тяжелобольным детям.

Дети являются детьми и, несмотря на болезни, они не должны терять детство. У них должны быть обычные детские радости, положительный настрой, ведь от этого на 50% зависит успешность и скорость лечения,

– подчеркнула Липская.

В рамках "Терапии радостью" в больницах проводят творческие занятия с детьми и приглашают клоунов. Кроме того, используют "коробки храбрости", из которых дети могут взять себе подарок за мужество после какой-либо процедуры.

"Это переключает внимание детей из самой манипуляции – и они меньше боятся, менее травматически проходит процедура", – пояснила Липская.

Чтобы функционировала "Терапия радостью" в трех львовских больницах и еще нескольких вне области, нужно 1 200 000 гривен в год – примерно 100 тысяч в месяц.

Реквизиты

Наименование: БФ КРИЛА НАДІЇ

ЕГРПОУ: 35620901

IBAN:UA733052990000026005041005761

АО КБ "ПриватБанк"

"Защита защитников"

Проект "Защита защитников" направлен на помощь полевым медикам в спасении раненых военных. Фонд собирается приобрести и передать 500 медицинских рюкзаков и носилки-волокуши, позволяющие меньшим количеством людей эвакуировать раненого.

Рюкзак стоит 4 250 гривен, а носилки – 6 500 гривен. Один комплект ношей, рюкзака и немножко такмеда – это 15 тысяч гривен.

Реквизиты

Наименование: БФ КРИЛА НАДІЇ

ЕГРПОУ: 35620901

IBAN: UA733052990000026007011001168

АО КБ "ПриватБанк"

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