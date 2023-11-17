Керівниця благодійного фонду "Крила надії" Наталія Ліпська розповіла 24 Каналу деталі. За її словами, фонд позиціює себе саме як медичний, тому й допомагає передусім людям з хворобами та пораненнями.

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"Терапія радістю"

Проєкт "Терапія радістю" спрямований на психологічну допомогу важкохворим дітям.

Діти є дітьми і, попри хвороби, вони не мають втрачати дитинство. У них мають бути звичайні дитячі радощі, позитивне налаштування, адже від цього на 50% залежить успішність і швидкість лікування,

– наголосила Ліпська.

У межах "Терапії радістю" в лікарнях проводять творчі заняття з дітьми та запрошують клоунів. Крім того, використовують "коробки хоробрості", з яких діти можуть взяти собі подарунок за мужність після якоїсь процедури.

"Це перемикає увагу дітей із самої маніпуляції – і вони менше бояться, менш травматично відбувається процедура", – пояснила Ліпська.

Щоб функціювала "Терапія радістю" в трьох львівських лікарнях і ще кількох за межами області, потрібно 1 200 000 гривень на рік – приблизно 100 тисяч на місяць.

Реквізити

Найменування: БФ КРИЛА НАДІЇ

ЄДРПОУ: 35620901

IBAN:UA733052990000026005041005761

АТ КБ "ПриватБанк"

"Захист захисників"

Проєкт "Захист захисників" спрямований на допомогу польовим медикам у порятунку поранених військових. Фонд збирається придбати й передати 500 медичних наплічників і ноші-волокуші, які дають змогу меншою кількістю людей евакуювати пораненого.

Наплічник коштує 4 250 гривень, а ноші – 6 500 гривень. Один комплект нош, наплічника і трошки такмеду – це 15 тисяч гривень.

Реквізити

Найменування: БФ КРИЛА НАДІЇ

ЄДРПОУ: 35620901

IBAN: UA733052990000026007011001168

АТ КБ "ПриватБанк"

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