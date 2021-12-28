Доброчар является, конечно, вымышленным персонажем. Его имя – сочетание двух слов – "добрый" и "волшебник" (на украинском – чарівник).
Значительно больше здесь Доброчар, Доброкот и сказочные эльфы: как волшебник осуществляет желания украинцев под Киевом
О помощнике Святого Николая составили легенду
Об украинском помощнике Святого Николая даже составили легенду. Якобы зимой Доброчар поздравляет гостей в своей резиденции, а летом ухаживает за флорой и фауной в парке.
Дом волшебника – в "Добропарке". Вокруг расположено 50 световых 3D-фигур разного размера. Маленьких и крупных посетителей ждут снеговики, олени, игрушки и сказочные герои.
На улице слышны новогодние и рождественские песни
В "Добропарке" – полностью праздничная атмосфера: слышны новогодние и рождественские песни, а сама резиденция волшебника поражает иллюминацией. Каждого посетителя встречают сказочные эльфы, с которыми можно пойти на экскурсию и посетить мастер-класс.
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Смотрите сказочный фоторепортаж Валентины Полищук из "Добропарка":
Смотрите видео о работе Доброчара: