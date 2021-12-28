Доброчар є, звісно, вигаданим персонажем. Його ім'я – поєднання двох слів – "добрий" та "чарівник".
Значно більше тут Доброчар, Доброкіт та казкові ельфи: як чарівник здійснює бажання українців під Києвом
Про помічника Святого Миколая склали легенду
Про українського помічника Святого Миколая навіть склали легенду. Начебто взимку Доброчар вітає гостей у своїй резиденції, а влітку доглядає за флорою та фауною у парку.
Помешкання чарівника – у "Добропарку". Навколо розташовано 50 світлових 3D-фігур різного розміру. На маленьких та великих відвідувачів чекають сніговики, олені, іграшки та казкові герої.
На вулиці чути новорічні та різдвяні пісні
У "Добропарку" – повністю святкова атмосфера: чути новорічні та різдвяні пісні, а сама резиденція чарівника вражає ілюмінацією. Кожного відвідувача зустрічають казкові ельфи, з якими можна піти на екскурсію та відвідати майстер-клас.
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Дивіться казковий фоторепортаж Валентини Поліщук з "Добропарку":
Дивіться відео про роботу Доброчара: