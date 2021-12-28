Доброчар є, звісно, вигаданим персонажем. Його ім'я – поєднання двох слів – "добрий" та "чарівник".

Значно більше тут Доброчар, Доброкіт та казкові ельфи: як чарівник здійснює бажання українців під Києвом

Про помічника Святого Миколая склали легенду

Про українського помічника Святого Миколая навіть склали легенду. Начебто взимку Доброчар вітає гостей у своїй резиденції, а влітку доглядає за флорою та фауною у парку.

Помешкання чарівника – у "Добропарку". Навколо розташовано 50 світлових 3D-фігур різного розміру. На маленьких та великих відвідувачів чекають сніговики, олені, іграшки та казкові герої.

Цікаво! Саме у "Добропарку" опинився скандальний капелюх, який раніше прикрашав верхівку головної столичної ялинки. Сфотографуватись біля нього можна до кінця 2021 року.

На вулиці чути новорічні та різдвяні пісні

У "Добропарку" – повністю святкова атмосфера: чути новорічні та різдвяні пісні, а сама резиденція чарівника вражає ілюмінацією. Кожного відвідувача зустрічають казкові ельфи, з якими можна піти на екскурсію та відвідати майстер-клас.

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Дивіться казковий фоторепортаж Валентини Поліщук з "Добропарку":

Дивіться відео про роботу Доброчара: