Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области сообщило, что им о пожаре сообщили в 05:33 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района. Огонь вспыхнул в селе Романков Козинской территориальной общины.
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Что известно о пожаре под Киевом
Прибыв, установили, что горит двухэтажное деревянное здание ресторана на площади 2000 квадратных метров и есть угроза рядом расположенным двум зданиям,
– объяснили спасатели.
По их данным, пожар ликвидировали 26 пожарных с помощью 10 машин ориентировочно в 9:10 12 октября. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров.
"Проводится проливание деревянных сооружений, которые расположены вплотную к очагу пожара", – объяснили спасатели утром 12 октября.
Спасатели показали последствия пожара под Киевом / фото ГСЧС
Пожарные смогли спасти еще 13 сооружений комплекса. К счастью, люди не пострадали.
Причину пожара пытаются выяснить.
Под Киевом сгорел ресторан: смотрите видео спасателей
Местные телеграмм-каналы написали, что сгорел ресторан "Партизан" на Новообуховской трассе. Официально эту информацию не подтверждали.