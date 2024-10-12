Головне управління ДСНС України у Київській області повідомило, що їм про пожежу сповістили о 05:33 в оперативно-диспетчерську службу Обухівського району. Вогонь спалахнув у селі Романків Козинської територіальної громади.

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Що відомо про пожежу під Києвом

Прибувши, встановили, що горить двоповерхова дерев'яна будівля ресторану на площі 2000 квадратних метрів та є загроза поруч розташованим двом будівлям,

– пояснили рятувальники.

За їхніми даними, пожежу ліквідували 26 пожежників з допомогою 10 машин орієнтовно о 9:10 12 жовтня. Вогонь охопив 2 тисячі квадратних метрів.

"Проводиться проливання дерев'яних споруд, які розташовані впритул до осередку пожежі", – пояснили рятувальники вранці 12 жовтня.

Рятувальники показали наслідки пожежі під Києвом / фото ДСНС

Пожежники змогли врятувати ще 13 споруд комплексу. На щастя, люди не постраждали.

Причину пожежі намагаються з'ясувати.

Під Києвом згорів ресторан: дивіться відео рятувальників

Місцеві телеграм-канали написали, що згорів ресторан "Партизан" на Новообухівській трасі. Офіційно цю інформацію не підтверджували.