Головне управління ДСНС України у Київській області повідомило, що їм про пожежу сповістили о 05:33 в оперативно-диспетчерську службу Обухівського району. Вогонь спалахнув у селі Романків Козинської територіальної громади.
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Що відомо про пожежу під Києвом
Прибувши, встановили, що горить двоповерхова дерев'яна будівля ресторану на площі 2000 квадратних метрів та є загроза поруч розташованим двом будівлям,
– пояснили рятувальники.
За їхніми даними, пожежу ліквідували 26 пожежників з допомогою 10 машин орієнтовно о 9:10 12 жовтня. Вогонь охопив 2 тисячі квадратних метрів.
"Проводиться проливання дерев'яних споруд, які розташовані впритул до осередку пожежі", – пояснили рятувальники вранці 12 жовтня.
Рятувальники показали наслідки пожежі під Києвом / фото ДСНС
Пожежники змогли врятувати ще 13 споруд комплексу. На щастя, люди не постраждали.
Причину пожежі намагаються з'ясувати.
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Місцеві телеграм-канали написали, що згорів ресторан "Партизан" на Новообухівській трасі. Офіційно цю інформацію не підтверджували.