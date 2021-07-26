Инцидент произошел вблизи села Розвадов Львовской области. Авто столкнулись утром 26 июля.

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Детали ДТП

Движение затруднено примерно на 1 километр с обеих сторон. Сейчас на месте патрульная полиция. Она организует движение для автомобилей.

По данным ZAXID.NET, в результате ДТП пострадали 7 человек. Также сообщается, что один ребенок в тяжелом состоянии. Все остальные пострадавшие находятся в разном состоянии. СМИ об этом сообщил патрульный, работающий на месте происшествия.



На Львовщине произошло ДТП, в котором пострадали дети / Фото из телеграма патрульной полиции Львовщины



Авто столкнулись на трассе Киев – Чоп / Фото из телеграма патрульной полиции Львовщины



На месте работает патрульная полиция, которая организует движение / Фото из телеграма патрульной полиции Львовщины



Движение затруднено по обе стороны на 1 километр / Фото "Варта 1"

Обратите внимание! Недавно на трассе Киев – Чоп во Львовской области в ДТП погибла семья родом из Винницкой области. В результате аварии два человека погибли, среди них – 10-летний мальчик. Виновником аварии, вероятно, является Роман Кашаник – племянник экс-мера Сколе Владимира Москаля.