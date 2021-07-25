Авария произошла примерно в 05: 00 на автодороге Р60 Кролевец – Пирятин.

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Пока неизвестно кто именно был виновником ДТП, но удар был такой силы, что сплющилась легковушка. Вся ее передняя часть оказалась под грузовиком. Частично уцелело лишь багажное отделение. А грузовик почти не пострадал в результате столкновения.

Спасателям пришлось высвобождать тела погибших с помощью спецсредств. Всего на месте происшествия работали 8 спасателей и 2 единицы техники.



Авария на Полтавщине / Фото ГСЧС