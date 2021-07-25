Аварія сталася приблизно о 05:00 на автошляху Р60 Кролевець – Пирятин.

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Наразі невідомо, хто саме був винуватцем ДТП, але удар був такої сили, що сплющив легковик. Вся його передня частина опинилася під вантажівкою. Частково вціліло лише багажне відділення. Натомість вантажівка майже не постраждала внаслідок зіткнення.

Рятувальникам довелося вивільняти тіла загиблих за допомогою спецзасобів. Загалом на місці події працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.



Аварія на Полтавщині / Фото ДСНС