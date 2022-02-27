Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

Внимание: В офисе президента сообщили детали переговоров с Россией

Кроме этого, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу.

Тяжелые бои продолжаются в районе Мариуполя. Украинские военнослужащие удерживают город и наносят врагу потери,

– говорится в сообщении ООС.

Полный текст сообщения

Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну оккупантов

На Луганщине под Северодонецком военнослужащие Объединенных сил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города. Захватчики понесли потери в технике и живой силе.

Кроме этого, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу.

Тяжелые бои продолжаются в районе Мариуполя. Украинские военнослужащие удерживают город и наносят врагу потери.

Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.