Українські захисники під Сєверодонецьком розбили колону окупантів. Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил.

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Крім цього, під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

Важкі бої тривають в районі Маріуполя. Українські військовослужбовці утримують місто та завдають ворогу втрат,

– йдеться у повідомленні ООС.

Повний текст повідомлення

Українські захисники під Сєверодонецьком розбили колону окупантів

На Луганщині під Сєвєродонецьком військовослужбовці Об’єднаних cил розбили колону російсько-окупаційних військ і змусили їх відступити від міста. Загарбники понесли втрати в техніці і живій силі.

Крім цього, під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

Важкі бої тривають в районі Маріуполя. Українські військовослужбовці утримують місто та завдають ворогу втрат .

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.

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