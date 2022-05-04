Российские оккупанты начали искать "диверсантов" сразу после подрыва моста возле Акимовки. Об этом сообщили в Запорожской ОВА 3 мая.

Кстати В Бердянске слышали выстрелы вблизи порта: в ОВА говорят об активном сопротивлении оккупантам

В Мелитополе обыскали цеха верхней площадки моторного завода. В селах близ города не обходят ни одного дома. Российские оккупанты, по данным ОВА, разыскивают участников АТО и ООС.

В частности, в Акимовской общине допросили более 40 человек.

Что известно о подрыве моста возле Акимовки

28 апреля украинские партизаны взорвали мост возле Акимовки. Он являлся важным стратегическим объектом для россиян. Через него оккупанты доставляли горючее, оружие и технику из Крыма.

Российские захватчики распространили фейк, что мост "самоликвидировался".

Ситуация в Запорожье 3 мая

Российские захватчики били из артиллерии по поселку Железнодорожное Пологовского района. Они разбили местное школьное учреждение, повредили 12 домов. От нанесенных обломочных ранений погибли 2 человека.

В оккупированном Бердянске люди слышали взрывы у порта. После этого российские захватчики начали активно проводить обыски. В Запорожской ОВА говорят, что это свидетельствует о сопротивлении украинцев.

В Орехове из-за вражеской артиллерийской атаки частично повреждены 7 частных домов и разрушены хозяйственные постройки.

На временно оккупированных территориях россияне активно готовятся к празднованию 9 мая. Запрещенные в Украине билборды с русской символикой уже появились в Бердянске, Мелитополе, Васильевке, Михайловке, Днепрорудном.

Оккупанты выпустили по Украине не менее 18 ракет

Вечером 3 мая российские оккупанты выпустили по Украине по меньшей мере 18 ракет. Они летели из Каспийского региона. Ракеты выпустили с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160.

Они попали по объектам инфраструктуры следующих областей:

Днепропетровской;

Кировоградской;

Львовской;

Винницкой;

Киевской;

Закарпатской.

Удары получили еще Одесская и Донецкая области. Но их оккупанты наносили из других средств.

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