После выстрелов российские военные сразу начали обыски. Произошло это в ночь на 3 мая.

Обратите внимание Либо мы поддерживаем украинский народ, либо мы просто смотрим на зверства России, – Байден

"В Бердянске местные ночью слышали выстрелы вблизи порта. После этого российские военные начали активно проводить на прилегающей территории обыски. Этот факт еще раз доказывает, что в городе идет активное сопротивление оккупантам", – говорится в сообщении.

Ситуация в Запорожье 3 мая

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Железнодорожное Пологовского района. Они разбили местное школьное учреждение, повредили 12 домов. От нанесенных обломочных ранений погибли два человека.

В Орехове из-за вражеской артиллерийской атаки частично повреждены 7 частных домов и разрушены хозяйственные постройки.

На временно оккупированных территориях россияне активно готовятся к празднованию 9 мая. Запрещенные в Украине билборды с русской символикой уже появились в Бердянске, Мелитополе, Васильевке, Михайловке, Днепрорудном.

В Запорожье прибыли несколько автобусов, которые привезли полторы сотни человек из "Азова".

Массовые атаки на Украину: коротко

3 мая вечером взрывы слышали в Виннице, Львове, Киеве, Одессе, Николаеве, Кировоградской области, Закарпатье и Днепропетровщине.

Впервые за время войны русские захватчики ударили по Закарпатью. Ракета прилетела в горный район. Информацию о возможных жертвах и повреждениях уточняют.

По Львовщине и Львову нанесли несколько ракетных ударов. Поэтому в части города есть перебои с электроснабжением. Впоследствии мэр Львова сообщил, что в результате ракетного удара в городе повреждены 3 электроподстанции. Пострадали 2 человека. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Также российские оккупанты ударили по Кировоградщине. В ОК "Юг" сообщили, что есть погибшие и раненые. Авиаудару подверглась и Одесщина. Враги атаковали Арциз.

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