Після пострілів російські військові одразу почали обшуки. Сталося це проти ночі 3 травня.
Зверніть увагу Або ми підтримуємо український народ, або ми просто дивимося на звірства Росії, – Байден
"У Бердянську місцеві вночі чули постріли поблизу порту. Після цього російські військові почали активно проводити на прилеглій території обшуки. Цей факт вкотре доводить, що у місті йде активний спротив окупантам", – мовиться в повідомленні.
Ситуація на Запоріжжі 3 травня
Російські окупанти обстріляли з артилерії селище Залізничне Пологівського району. Вони розтрощили місцевий шкільний заклад, пошкодили 12 будинків. Від завданих уламкових поранень загинуло двоє людей.
В Оріхові через ворожу артилерійську атаку частково пошкоджені 7 приватних будинків та зруйновані господарські споруди.
На тимчасово окупованих територіях росіяни активно готуються до святкування 9 травня. Заборонені в Україні білборди з російською символікою вже з'явилися в Бердянську, Мелітополі, Василівці, Михайлівці, Дніпрорудному.
До Запоріжжя прибули кілька автобусів, які привезли півтори сотні людей з "Азову".
Масові атаки на Україну: коротко
- 3 травня вечері вибухи чули у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Миколаєві, Кіровоградській області, на Закарпатті та на Дніпропетровщині.
- Вперше за час війни російські загарбники вгатили по Закарпатті. Ракета прилетіла по гірському районі. Інформацію щодо можливих жертв та пошкоджень уточнюють.
- По Львівщині та Львові завдали декілька ракетних ударів. Тому в частині міста є перебої з електропостачанням. Згодом мер Львова повідомив, що внаслідок ракетного удару в місті пошкоджені 3 електропідстанції. Постраждали 2 осіб. Зараз їм надають медичну допомогу.
- Також російські окупанти вгатили по Кіровоградщині. В ОК "Південь" повідомили, що є загиблі та поранені. Авіаудару зазнала й Одещина. Вороги атакували Арциз.
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