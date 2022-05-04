Після пострілів російські військові одразу почали обшуки. Сталося це проти ночі 3 травня.

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"У Бердянську місцеві вночі чули постріли поблизу порту. Після цього російські військові почали активно проводити на прилеглій території обшуки. Цей факт вкотре доводить, що у місті йде активний спротив окупантам", – мовиться в повідомленні.

Ситуація на Запоріжжі 3 травня

Російські окупанти обстріляли з артилерії селище Залізничне Пологівського району. Вони розтрощили місцевий шкільний заклад, пошкодили 12 будинків. Від завданих уламкових поранень загинуло двоє людей.

В Оріхові через ворожу артилерійську атаку частково пошкоджені 7 приватних будинків та зруйновані господарські споруди.

На тимчасово окупованих територіях росіяни активно готуються до святкування 9 травня. Заборонені в Україні білборди з російською символікою вже з'явилися в Бердянську, Мелітополі, Василівці, Михайлівці, Дніпрорудному.

До Запоріжжя прибули кілька автобусів, які привезли півтори сотні людей з "Азову".

Масові атаки на Україну: коротко

3 травня вечері вибухи чули у Вінниці, Львові, Києві, Одесі, Миколаєві, Кіровоградській області, на Закарпатті та на Дніпропетровщині.

Вперше за час війни російські загарбники вгатили по Закарпатті. Ракета прилетіла по гірському районі. Інформацію щодо можливих жертв та пошкоджень уточнюють.

По Львівщині та Львові завдали декілька ракетних ударів. Тому в частині міста є перебої з електропостачанням. Згодом мер Львова повідомив, що внаслідок ракетного удару в місті пошкоджені 3 електропідстанції. Постраждали 2 осіб. Зараз їм надають медичну допомогу.

Також російські окупанти вгатили по Кіровоградщині. В ОК "Південь" повідомили, що є загиблі та поранені. Авіаудару зазнала й Одещина. Вороги атакували Арциз.

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