Президент заявив, що громадяни США дозволяють українцям захистити себе. Про це Байден заявив під час звернення щодо допомоги Україні вночі проти 4 травня на заводі компанії Lockheed Martin в Алабамі, яка виробляє системи озброєнь, зокрема протитанкові ракети Javelin.

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Байден прокоментував підтримку Україні

Президент США пригадав, що минулого тижня він написав запит до Конгресу з проханням додаткових грошей, щоб продовжувати надавати гуманітарну, економічну допомогу Україні. Джо Байден сподівається на швидкі дії Заходу, а також пригадав, що ми виграли битву за Київ.