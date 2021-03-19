В Химках, что под Москвой, 19 марта в квартире 9-этажного дома прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погиб человек, а под завалами ищут 3-летнего мальчика.

Взрыв произошел утром 19 марта в Химках в квартире на 8-м этаже 9-этажного дома. Читайте также Граната взорвалась в многоэтажке Бердянска: есть жертвы Мощный взрыв в квартире под Москвой В региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что в квартире взорвался бытовой газ.

В результате часть фасада 8-го этажа обвалилась, повреждены также балконы 6-го, 7-го и 9-го этажей.

После взрыва вспыхнул пожар, огонь перекинулся на 5 квартир.

На место происшествия направили 13 бригад скорой помощи, 8 бригад территориального центра медицины катастроф и 1 вертолет.

Впоследствии пожар потушили. А региональная прокуратура начала проверку по факту взрыва. Есть жертвы и пострадавший В результате инцидента погиб один человек. Кроме того, под завалами оказались дети. Впоследствии спасателям удалось извлечь из-под руин 12-летнего мальчика.

Однако под завалами все еще находится 3-летний мальчик. Его поиски продолжаются. Взрыв в квартире в Химках: смотрите видео Взрыв и пожар произошли в Химках, что под Москвой: смотрите видео