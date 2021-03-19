У Хімках, що під Москвою, 19 березня у квартирі 9-поверхового будинку прогримів потужний вибух. У результаті інциденту загинула людина, а під завалами шукають 3-річного хлопчика.

Вибух стався вранці 19 березня в Хімках у квартирі на 8-му поверсі 9-поверхового будинку. Читайте також Граната вибухнула в багатоповерхівці Бердянська: є жертви Потужний вибух у квартирі під Москвою У регіональному Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у квартирі вибухнув побутовий газ.

У результаті частина фасаду 8-го поверху обвалилася, пошкоджені також балкони 6-го, 7-го та 9-го поверхів.

Після вибуху спалахнула пожежа , вогонь перекинувся на 5 квартир.

, вогонь перекинувся на 5 квартир. На місце події скерували 13 бригад швидкої допомоги, 8 бригад територіального центру медицини катастроф і 1 вертоліт.

Згодом пожежу загасили. А регіональна прокуратура почала перевірку за фактом вибуху. Є жертви та постраждалий У результаті інциденту загинула одна людина . Крім того, під завалами опинилися діти. Згодом рятувальникам вдалося витягти з-під руїн 12-річного хлопчика.

. Крім того, під завалами опинилися діти. Згодом рятувальникам вдалося Однак під завалами все ще перебуває 3-річний хлопчик. Його пошуки тривають. Вибух у квартирі в Хімках: дивіться відео Вибух та пожежа сталися у Хімках, що під Москвою: дивіться відео