Під Москвою у квартирі прогримів потужний вибух: є жертва, а під завалами може бути дитина
У Хімках, що під Москвою, 19 березня у квартирі 9-поверхового будинку прогримів потужний вибух. У результаті інциденту загинула людина, а під завалами шукають 3-річного хлопчика.
Джерело:"РБК"
Вибух стався вранці 19 березня в Хімках у квартирі на 8-му поверсі 9-поверхового будинку.
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Потужний вибух у квартирі під Москвою
- У регіональному Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у квартирі вибухнув побутовий газ.
- У результаті частина фасаду 8-го поверху обвалилася, пошкоджені також балкони 6-го, 7-го та 9-го поверхів.
- Після вибуху спалахнула пожежа, вогонь перекинувся на 5 квартир.
- На місце події скерували 13 бригад швидкої допомоги, 8 бригад територіального центру медицини катастроф і 1 вертоліт.
- Згодом пожежу загасили. А регіональна прокуратура почала перевірку за фактом вибуху.
Є жертви та постраждалий
- У результаті інциденту загинула одна людина. Крім того, під завалами опинилися діти. Згодом рятувальникам вдалося витягти з-під руїн 12-річного хлопчика.
- Однак під завалами все ще перебуває 3-річний хлопчик. Його пошуки тривають.
Вибух у квартирі в Хімках: дивіться відео
Вибух та пожежа сталися у Хімках, що під Москвою: дивіться відео
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